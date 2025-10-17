Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов одержала первую победу в Лиге наций в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 17 октября 2025 15:23 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов одержала первую победу в Лиге наций в Баку (ФОТО)

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - В Баку стартовал матч группы C Лиги наций по футболу среди ампутантов.

Как сообщает Trend, в стартовом матче встретились сборные Азербайджана и Бельгии.

Матч, прошедший на «ASCO Arena», завершился победой сборной Азербайджана со счётом 3:0.

Голы за нашу команду забили Фархад Эюбов (2 гола) и Санан Гаджиев.

Сегодня команда Израиля встретится со сборной Украиной, а команда Нидерландов — с бельгийской сборной. Матчи начнутся соответственно в 15:00 и 17:00.

Следует отметить, что проведение этого турнира в Азербайджане важно с точки зрения привлечения внимания к минной проблеме в нашей стране и объединения жертв мин на международных спортивных площадках.

Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов одержала первую победу в Лиге наций в Баку (ФОТО)
