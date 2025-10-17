Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов одержала первую победу в Лиге наций в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку стартовал матч группы C Лиги наций по футболу среди ампутантов.
Как сообщает Trend, в стартовом матче встретились сборные Азербайджана и Бельгии.
Матч, прошедший на «ASCO Arena», завершился победой сборной Азербайджана со счётом 3:0.
Голы за нашу команду забили Фархад Эюбов (2 гола) и Санан Гаджиев.
Сегодня команда Израиля встретится со сборной Украиной, а команда Нидерландов — с бельгийской сборной. Матчи начнутся соответственно в 15:00 и 17:00.
Следует отметить, что проведение этого турнира в Азербайджане важно с точки зрения привлечения внимания к минной проблеме в нашей стране и объединения жертв мин на международных спортивных площадках.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!