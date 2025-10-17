Названо общее число жертв минных инцидентов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Несмотря на продолжающиеся работы по разминированию и мероприятия по повышению осведомленности, с Отечественной войны и по настоящее время в результате минных инцидентов погибли или получили травмы различной степени тяжести 409 граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на церемонии открытия Лиги Наций по футболу среди ампутантов.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана заложено более 1,5 миллиона мин.

Председатель ANAMA подчеркнул важность развития платформы Amputee Football в Азербайджане и поблагодарил всех, кто поддержал проведение международного мероприятия в нашей стране, включая Всемирную федерацию футбола среди ампутантов, лично Матеуша Видлака, министерство молодежи и спорта Азербайджана, Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана, а также SOCAR и спортивный клуб "Нефтчи", оказавшие содействие в организации игр.

Хотели бы еще раз выразить благодарность всем, кто внес вклад в реинтеграцию в общество жертв противопехотных мин и других людей с ограниченными возможностями посредством футбола среди ампутантов. Мы высоко ценим эти игры, которые впервые проводятся в нашей стране, и желаем командам успехов", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!