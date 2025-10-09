Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
UNEC – первый в Азербайджане и на Южном Кавказе!

Материалы 9 октября 2025 10:12 (UTC +04:00)
Бести Мамед
Обнародован Мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) за 2026 год!

UNEC добился нового успеха в выполнении поручения Президента Ильхама Алиева: «Азербайджанский государственный экономический университет должен стать университетом мирового уровня!»

UNEC, впервые вошедший в этом году в мировой рейтинг университетов THE, поднялся на первое место в Азербайджане, первое на Южном Кавказе и на 801-1000-е место в мире.

UNEC единственный азербайджанский университет, вошедший в топ-1000 лучших университетов мира. А по качеству исследований UNEC занимает 481-е место в мире!

