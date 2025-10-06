BUGATTI MISTRAL – самый быстрый родстер в мире теперь в Азербайджане (ФОТО)

Nazar Holdings / Bugatti Baku с гордостью представили первый в регионе показ самого эксклюзивного автомобиля в мире. Это событие стало не только первым для Азербайджана, но и для всего региона Азии и Ближнего Востока.

Bugatti Mistral, оснащённый двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил, способен развивать скорость свыше 420 км/ч, что делает его самым быстрым открытым автомобилем в мире. Эта модель воплощает вершину инженерного совершенства, дизайна и производительности в автомобильной индустрии.

Nazar Holdings официально представляет марку Bugatti уже в 8 странах и владеет самым большим и современным шоурумом Bugatti в мире, расположенным в Баку. Bugatti Baku — это не просто автосалон, а уникальное пространство, отражающее философию роскоши и исключительности марки.

Владелец Nazar Holdings, Али Назар, отметил:

“Появление Bugatti Mistral в Баку — это не просто презентация автомобиля, это событие, которое делает Азербайджан одним из ведущих центров на карте мировых суперкаров.”

Презентация также совпала с 20-летним юбилеем легендарного Bugatti Veyron и прошла в рамках незабываемой церемонии в Центре Гейдара Алиева.