AzInTelecom провел обучающую сессию для представителей СМИ (ФОТО)

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, организовало обучающую сессию для представителей средств массовой информации в честь 150-летия Национальной прессы Азербайджана.

В рамках программы были представлены ключевые направления деятельности компании и инновационные решения в сфере цифрового развития. Журналисты не только познакомились с новыми возможностями, но и смогли задать интересующие вопросы и получить ответы в формате живого диалога.

В мероприятии приняли участие более 30 представителей СМИ.

Инициатива «AzInTelecom» направлена на повышение уровня осведомлённости журналистов в области информационно-коммуникационных технологий, а также на содействие более широкому освещению цифровых услуг в стране.