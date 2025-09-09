СВМДА должно играть более активную роль в процессе восстановления международного консенсуса - президент Шанхайского института

БАКУ /Trend/ - Механизм СВМДА должен играть более активную роль в процессе восстановления международного консенсуса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо на тринадцатом заседании Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему “Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА”.

"Механизм СВМДА является неотъемлемой частью глобальной сети диалоговых платформ и должен играть более активную роль в процессе восстановления международного консенсуса", - сказал Чэнь Дунсяо.

По его словам, СВМДА, охватывающая весь азиатский континент, объединяет обширный массив уникальных и регионально-специфических знаний. От многочисленных успешных примеров сотрудничества в сфере развития и безопасности до богатого опыта урегулирования региональных конфликтов и кризисов, СВМДА может многое предложить.

"Эти знания важны не только для продвижения сотрудничества в области безопасности и развития внутри региона СВМДА, но и представляют значительную ценность для обогащения понимания мировым сообществом вопросов развития, безопасности и сотрудничества", - отметил он.