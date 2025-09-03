Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Есть подозрения в создании российских компаний в Армении для проведения теневых операций - экономист

Общество Материалы 3 сентября 2025 14:27 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Есть подозрения в создании российских компаний в Армении для проведения теневых операций.

Как сообщает Trend, об этом сказал экономист-эксперт Общества международных экономических исследований Ekonomiks Малик Гасанов на брифинге, посвящённом экономическому анализу сомнительных импортно-экспортных операций Армении.

По его словам, в Армении за период после начала войны в Украине появились сотни компаний, открытых на имена российских бизнесменов.

"Имеются подозрения, что эти компании созданы для проведения теневых операций. Никто не дает разъяснений, почему вдруг более 75% экспорта из России в Армению стали составлять такие товары, как жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы", - сказал Гасанов.

