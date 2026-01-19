Президент Ильхам Алиев удостоен «Премии Заида за человеческое братство» 2026 года

БАКУ/Trend/ - Влиятельный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил имена лауреатов «Премии Заида за человеческое братство» 2026 года.

Как сообщает Trend, в числе тех, кто удостоен премии, есть и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда шейха Заида.

В информации отмечается, что эта премия присуждается за парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», положившего конец длившемуся десятилетиями конфликту и гуманитарным страданиям на Кавказе.

Лауреаты 2026 года были избраны независимым международным жюри, состоящим из известных личностей и специалистов в сфере диалога и сосуществования.

Член жюри «Премии Заида за человеческое братство» и генеральный секретарь Премии Мохаммед Абдулсалам сказал: «В этом году комитет «Премии Заида за человеческое братство» выбрал исторический мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Этот договор олицетворяет миссию и цели премии в области продвижения и развития культуры диалога и сосуществования. Он считается важной вехой в продвижении глобального мира и крупным дипломатическим достижением».

Награды будут вручены на торжественной церемонии в Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля нынешнего года.