UNEC выбран официальным партнером Всемирного экономического форума “Отчет глобальных рисков 2026”

Обнародован отчет «Global Risks Report 2026», ежегодно издаваемый Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) накануне вершины Давоса и являющийся одним из самых авторитетных экономических изданий в мире.

С гордостью сообщаем, что Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) выбран официальным партнером (Partner Institute) этого глобального проекта по нашей стране.

Команда UNEC активно участвовала в процессе подготовки отчета, провела оценку глобальных рисков по нашей стране.

Подробно: http://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf