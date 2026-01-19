В Азербайджане продлен срок предоставления надбавки к зарплате ряда медработников

БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления временной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в специализированных амбулаторных медицинских центрах, созданных при Управлении здравоохранения города Баку.

Как сообщает Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срок предоставления временной надбавки к заработной плате медицинских работников продлен до 1 апреля 2026 года.

Следует отметить, что указанный срок истек 1 января 2026 года.

