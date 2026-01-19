...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)

Культура Материалы 19 января 2026 16:31 (UTC +04:00)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Фото: Личный архив Самиры Ашраф

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана в рамках "Режиссёрской лаборатории" под руководством режиссёра, педагога, заслуженного деятеля искусств Бахрама Османова начались репетиции спектакля "Медведь", поставленного по одноимённому произведению Антона Чехова, сообщила Trend Life режиссёр-постановщик, студентка режиссёрского факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Самира Ашраф,

В спектакле заняты студенты данного вуза Гусейн Гулузаде, Тюркель Алескер и Нармин Агаева. Музыкальное оформление - Агасалим Фейзуллаев.

По сюжету спектакля траурная и уединённая жизнь рано овдовевшей Поповой неожиданно нарушается появлением Смирнова, которому покойный муж героини остался должен. В попытках найти выход из сложившейся ситуации Попова и её служанка Анфиса сталкиваются с неожиданным поворотом событий, приводящим к совершенно непредсказуемому финалу.

Отметим, что премьера спектакля состоится в марте на сцене Союза театральных деятелей Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости