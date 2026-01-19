Азербайджанские студенты готовят премьеру спектакля "Медведь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана в рамках "Режиссёрской лаборатории" под руководством режиссёра, педагога, заслуженного деятеля искусств Бахрама Османова начались репетиции спектакля "Медведь", поставленного по одноимённому произведению Антона Чехова, сообщила Trend Life режиссёр-постановщик, студентка режиссёрского факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Самира Ашраф,

В спектакле заняты студенты данного вуза Гусейн Гулузаде, Тюркель Алескер и Нармин Агаева. Музыкальное оформление - Агасалим Фейзуллаев.

По сюжету спектакля траурная и уединённая жизнь рано овдовевшей Поповой неожиданно нарушается появлением Смирнова, которому покойный муж героини остался должен. В попытках найти выход из сложившейся ситуации Попова и её служанка Анфиса сталкиваются с неожиданным поворотом событий, приводящим к совершенно непредсказуемому финалу.

Отметим, что премьера спектакля состоится в марте на сцене Союза театральных деятелей Азербайджана.

