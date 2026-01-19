Минобороны Азербайджана и Госкомитет по работе с религиозными образованиями утвердили план сотрудничества на 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В целях расширения сотрудничества между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями подписан План совместных мероприятий на 2026 год.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны, в соответствии с документом определены место, время и ответственные лица за проведение мероприятий в видах войск (силах), объединениях, соединениях и воинских частях Министерства обороны, включая учебные заведения специального назначения.

"Основной целью подписания документа является пропаганда морально-нравственных ценностей среди военнослужащих, усиление мер по борьбе с религиозным радикализмом, формирование здорового мировоззрения и повышение уровня координации в сфере государственно-религиозных отношений.

В соответствии с Планом совместных мероприятий в Азербайджанской Армии предусмотрено проведение просветительских встреч, семинаров, тренингов и других профилактических мероприятий", - говорится в информации ведомства.