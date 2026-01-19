Состоялась презентация ансамбля патриотической песни Zəfər yurdu (ФОТО

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация ансамбля патриотической песни Zəfər yurdu, созданной Общественным объединением "Поддержки развития искусства" (İncəsənətin Tərəqqisinə Dəstək), сообщает Trend Life.

На открытии был исполнен гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов.

Председатель ОО "Поддержки развития искусства" Турана Оруджова в своём выступлении подчеркнула, что создание ансамбля Zəfər yurdu направлено на укрепление национального самосознания, воспитание любви к Родине и сохранение героических страниц истории Азербайджана через искусство. По её словам, ансамбль призван содействовать развитию творческой среды и активной пропаганде национально-духовных ценностей, особенно среди молодёжи.

С поздравительными речами выступили заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры Азербайджана, поэт-публицист Акбер Гошалы, народный артист Азербайджана Гаджи Исмаилов, руководитель ансамбля "Иреван" Майя Гафарова, а также другие представители культуры и общественности. Они отметили важность подобных инициатив в деле патриотического воспитания и пожелали коллективу успехов, творческого роста и широкой общественной поддержки.

В рамках презентации гостям была представлена концертная программа, составленная из патриотических композиций, прославляющих Родину, мужество азербайджанского солдата и дух Победы. Выступления ансамбля Zəfər yurdu были тепло встречены зрителями и сопровождались аплодисментами.

