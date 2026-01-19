Обсуждено международное сотрудничество в области управления чрезвычайными ситуациями между Азербайджаном и Малайзией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым посетила Малайзию.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в рамках визита министр Кямаледдин Гейдаров встретился с главным комиссаром Сил гражданской обороны Малайзии Мухаммадом Абидином Абд Рахманом.

На встрече было подчеркнуто, что на фоне изменения климата, интенсификации стихийных бедствий и техногенных аварий значимость международного сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями еще больше возрастает. Было отмечено, что в рамках сотрудничества между нашими странами, основанного на дружбе и взаимном доверии, обмен опытом в области управления катастрофами и кризисами, а также реализация совместных учений и программ повышения квалификации между профильными ведомствами Азербайджана и Малайзии являются взаимовыгодными. В этом контексте была выражена уверенность, что нынешний визит и проведенные обсуждения дадут импульс расширению связей.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.