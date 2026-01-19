В Баку отметили двухлетие сообщества афроамериканского танца, возникшего в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В минувший уик-энд в культурном центре Kapellhaus состоялся вечер Swing & Jazz Night, приуроченный ко второй годовщине создания первого в Азербайджане сообщества линди-хопа, сообщает Trend Life. Сообщество было основано в 2023 году хореографом Ленай Сеидализаде и педагогом Эйлемом Улусом.

В концертной программе приняли участие народный артист Азербайджана, известный джазовый исполнитель Джаван Зейналлы, а также музыканты Орхан Агаев, Лейла Noir, SEVIL и HEGGY. На сцене также выступили учащиеся музыкальной школы IMEC, танцоры школы линди-хопа SwingIn’Baku, а также коллективы Lynx Dance Group и Gülüstan Dance Ensemble.

За два года деятельности сообщество линди-хопа провело значительную работу по развитию свинговой танцевальной культуры в стране. Были организованы концерты, танцевальные вечера, участие в фестивалях, бесплатные мастер-классы в различных организациях и вузах, а также выступления на телевидении. Участники сообщества успешно представляют Азербайджан на конкурсах и чемпионатах, завоёвывая призовые места.

Мероприятие подчеркнуло важную роль социальных танцев в культурной жизни общества. Линди-хоп, как часть свингового направления, органично дополнил уже развитые в стране социальные танцы, способствуя популяризации здорового образа жизни, расширению культурного кругозора и формированию творческих сообществ. Особую атмосферу вечеру придал винтажный стиль одежды гостей, позволивший воссоздать дух эпохи свинга.

Отметим, что линди-хоп - афроамериканский танец, возникший в Нью-Йорке в 1920–1930-х годах и развивавшийся параллельно с джазовой музыкой. Он считается основой свинговых танцев и оказал значительное влияние на формирование целого танцевального направления.

