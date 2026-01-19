В Иране объявлено о постепенном восстановлении интернет-соединения

БАКУ /Trend/ - До конца недели доступ к интернету в Иране вернется в нормальное состояние.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент Ирана Хосейн Афшин на пресс-конференции, прошедшей сегодня (19 января) в Тегеране.

По его словам, интернет-сеть в стране восстанавливается постепенно, и в ближайшее время существующие ограничения будут сняты.

Афшин отметил, что ранее, согласно планам, на случай продолжения нестабильности предусматривалось предоставление интернет-услуг крупным компаниям через "статические IP-адреса", чтобы в их деятельности не возникало проблем.

Вице-президент добавил, что в модели развития цифровой экономики одного лишь подключения компаний к сети недостаточно, так как продолжение этой деятельности требует наличия доступа к интернету и у клиентов, и у пользователей.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались акции протеста, вызванные резким обесцениванием национальной валюты риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляцией и другими экономическими проблемами. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако точные данные об их количестве не приводятся.