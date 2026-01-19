В Азербайджане будет создана Рабочая группа в сфере гендерного равенства

БАКУ /Trend/ - Для координации реализации «Национального плана действий по гендерному (мужчин и женщин) равенству в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы» будет создана Рабочая группа.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей должен создать Рабочую группу, в которую войдут ответственные лица из числа заместителей руководителей основных и других исполнительных органов (структур) для координации реализации Национального плана действий. Информация об этом должна быть представлена в Кабинет министров до 1 февраля 2026 года.

Государственный комитет обязан раз в год организовывать обсуждение в Рабочей группе отчета по мониторингу и оценке исполнения Национального плана действий.