...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане будет создана Рабочая группа в сфере гендерного равенства

Общество Материалы 19 января 2026 17:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана Рабочая группа в сфере гендерного равенства

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Для координации реализации «Национального плана действий по гендерному (мужчин и женщин) равенству в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы» будет создана Рабочая группа.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей должен создать Рабочую группу, в которую войдут ответственные лица из числа заместителей руководителей основных и других исполнительных органов (структур) для координации реализации Национального плана действий. Информация об этом должна быть представлена в Кабинет министров до 1 февраля 2026 года.

Государственный комитет обязан раз в год организовывать обсуждение в Рабочей группе отчета по мониторингу и оценке исполнения Национального плана действий.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости