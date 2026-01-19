Азербайджанский режиссер признан лучшим на Международном кинофестивале в Дакке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм Эмина Эфендиева "Монолог одинокого человека" (Tənha insanın monoloqu), созданный при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующего при министерстве культуры, удостоен награды на 24-м Международном кинофестивале в Дакке (Бангладеш), сообщили Trend Life в ARKA.

Картина участвовала в основной конкурсной программе "Азиатский конкурс фильмов" и по итогам церемонии награждения была признана победителем в номинации "Лучший режиссёр". Престижная награда присуждена режиссёру фильма Эмину Эфендиеву, чья работа получила высокую оценку международного жюри.

Картина представляет собой психологическую драму, в центре которой внутренний мир человека, переживающего одиночество, отчуждение и поиск смысла жизни. Через монолог главного героя фильм раскрывает его личные переживания, воспоминания и размышления, затрагивая универсальные темы человеческих отношений, внутренней борьбы и самоосознания.

Отметим, что фильм в 2025 году стал победителем премии Гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана в номинациях "Лучшая режиссёрская работа", "Лучшая мужская роль" и "Лучший фильм".

