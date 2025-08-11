«AzerGold» объявляет об очередной Программе стипендий

Закрытое акционерное общество «AzerGold» объявляет очередной конкурс на участие в Программе стипендий для студентов, обучающихся в вузах по специальностям горного дела.

Стипендия, учрежденная для своевременного обеспечения стратегических проектов Акционерного общества квалифицированными кадрами, будет присуждена на основе конкурса среди студентов высших учебных заведений, действующих в Азербайджане. К участию в конкурсе допускаются граждане Азербайджана, обучающиеся в 2025–2026 учебном году на дневной форме последнего курса бакалавриата или магистратуры по направлениям: горное дело, геология, экология и металлургия.

Конкурс проводится в два этапа — тестирование и собеседование. К собеседованию будут допущены 20 кандидатов, набравших наивысшие баллы на тестировании по результатам оценки, проводимой Стипендиальной комиссией Общества. На следующем этапе подготовка каждого кандидата будет оцениваться по соответствующим критериям. В итоге 10 студентов, успешно прошедших конкурс, будут включены в Программу Стипендий. Каждый из них получит соответствующий сертификат и ежемесячную стипендию в размере 200 AZN на протяжении учебного года. Программа также предусматривает прохождение студентами стажировки в Акционерном обществе и возможность трудоустройства на соответствующие должности после окончания обучения, при соответствии требованиям.

Подробная информация о проекте «Программа стипендий» и условиях конкурса доступна в подразделе «Программа Стипендий» раздела «Карьера» на официальном сайте ЗАО «AzerGold». Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки, размещенную в указанном подразделе. Прием заявок начинается с даты публикации объявления (11 августа 2025 года). Крайний срок подачи заявок — 30 августа 2025 года.