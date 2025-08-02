Министр обороны Азербайджана встретился с семьями турецких шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов, находящимися с визитом в нашей стране по приглашению Фонда «YAŞAT».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Поприветствовав гостей, министр выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что память шехидов Азербайджана и Турции всегда высоко чтится, министр отметил, что в соответствии с поручениями глав обоих государств, семьи шехидов окружены вниманием и заботой.

В ходе встречи было отмечено, что организация взаимных визитов способствует укреплению сложившейся исторической дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также развитию двусторонних связей.

Представители братской Турции выразили признательность министру обороны за тёплый приём и оказанное гостеприимство.

Отметим, что в рамках визита гости посетят исторические и культурные памятники Азербайджана, олицетворяющие собой гармоничное сочетание старины и современной архитектуры, поближе познакомятся со славной историей и богатой культурой нашей страны.

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