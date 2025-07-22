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В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в госизмене

Общество Материалы 22 июля 2025 18:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в госизмене

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс в отношении обвиняемого в госизмене Эльнура Исмиева, работавшего в стратегически важных районах. Процесс прошел в закрытом режиме.

Как сообщает во вторник Trend, приговор был оглашен на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Процесс проходил под председательством судьи Хафиза Камранова. Эльнур Исмиев был признан виновным по предъявленному ему обвинению и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что Исмиев был привлечен к уголовной ответственности Главным следственным управлением СГБ Азербайджана. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

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