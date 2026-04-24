МИД Азербайджана осудил сожжение турецкого флага в Армении

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с сожжением турецкого флага в Армении 23 апреля.

Как сообщает Trend, в заявлении МИД решительно осуждает сожжение турецкого флага во время "факельного шествия" 23 апреля в столице Армении городе Ереван.

Отмечено, что правительство Армении должно было своевременно предотвратить подобную кампанию, являющуюся воплощением укоренившейся на этнической почве ненависти, и принять соответствующие меры безопасности.

Подчеркнуто, что абсолютно недопустимо закрывать глаза на подобные неприемлемые акты, оправдывая их демократическими нормами, свободой собраний и свободой мнений.

Подобные акты, являющиеся ярким проявлением все еще сильных в Армении реваншистских и основанных на этнической ненависти фашистских настроений, должны быть осуждены на международном уровне и пресекаться.

"Призываем правительство Армении привлечь к ответственности лиц, совершивших эти действия", - говорится в заявлении.