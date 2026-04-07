В центре сотрудничества на Южном Кавказе находятся азербайджано-грузинские отношения — Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В центре сотрудничества на Южном Кавказе находятся азербайджано-грузинские отношения.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

«Когда речь заходит о стабильности, развитии и сотрудничестве в регионе Южного Кавказа, в первую очередь обращают на себя внимание отношения, сформировавшиеся между Азербайджаном и Грузией. Эти отношения обусловлены не только географическим соседством. Многовековая дружба, взаимное доверие и общие интересы подняли эти связи на уровень стратегического партнерства. На современном этапе это сотрудничество отчетливо проявляется как в политической и экономической сферах, так и в областях энергетики и транспорта. Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию еще раз продемонстрировал высокий уровень этих отношений. Встречи, обсуждения и заявления, сделанные в Тбилиси, показали, что сотрудничество между двумя странами не ограничивается текущей ситуацией, но и охватывает широкие перспективы, ориентированные на будущее», — отметил он.

Он отметил, что народы Азербайджана и Грузии веками живут в условиях добрососедства, успешно продолжая эти отношения и в период независимости. «Эти исторические связи составляют основу межгосударственных отношений в современную эпоху. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев: "Грузинский и азербайджанский народы веками жили в условиях дружбы, братства, и эти традиции сегодня продолжаются". Это не только отражает историческую реальность, но и закладывает идеологическую основу сегодняшних политических отношений. Выстраивание межгосударственных связей на основе взаимного уважения и доверия играет важную роль в обеспечении стабильности в регионе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь выразил суть этих отношений следующим образом: "Наши народы веками связывали добрососедские отношения и особая историческая дружба". Таким образом, связи между двумя странами опираются не только на политические интересы, но и на глубокие исторические и культурные узы», — отметил он.

А. Гараев отметил, что Азербайджан и Грузия признаны в системе международных отношений как страны, неизменно поддерживающие друг друга. «Политическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией основывается на принципах высокого доверия и взаимного уважения. С момента обретения независимости обе страны неизменно демонстрируют последовательную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такой подход не только укрепляет двусторонние отношения, но и вносит важный вклад в сохранение стабильности в регионе. Азербайджан и Грузия также тесно сотрудничают в рамках международных организаций, поддерживают инициативы друг друга и выступают с единых позиций, исходя из общих интересов. Непрерывный характер политического диалога, взаимные визиты на высоком уровне и регулярные контакты обеспечивают динамичное развитие этих связей. Демонстрируя скоординированную позицию в региональных вопросах, стороны стремятся к формированию на Южном Кавказе стабильной и прогнозируемой среды. Все это свидетельствует о том, что азербайджано-грузинское политическое сотрудничество является одной из стратегических опор не только сегодняшнего дня, но и будущего», — добавил он.

Политолог подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией динамично развивается. «Грузия остается одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а взаимный товарооборот продолжает расти. Инвестиции Азербайджана в грузинскую экономику наглядно демонстрируют реальные результаты этого партнерства. Капиталовложения в основном охватывают энергетику, инфраструктуру и другие стратегические сферы. Как отметил Президент Ильхам Алиев: "На сегодняшний день со стороны Азербайджана в экономику Грузии инвестировано 3,7 млрд долларов". Эта цифра ясно показывает, насколько глубоки экономические связи между двумя странами. В то же время стороны заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов и расширении сотрудничества в будущем.

Энергетика является одним из важнейших направлений азербайджано-грузинского партнерства. Азербайджан выступает как страна с богатыми энергетическими ресурсами, а Грузия играет ключевую транзитную роль в выводе этих ресурсов на мировые рынки. Такие крупные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, повысили геополитическое и экономическое значение региона», — сказал он.

А. Гараев отметил, что в последние годы актуальность сотрудничества в транспортной сфере также значительно возросла. «Средний коридор выступает в качестве важного маршрута, соединяющего Азию и Европу, и его основная часть проходит через Азербайджан и Грузию. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе: "Наши страны, как мост соединяющие Азию и Европу, играют важную роль в перевозках". Эти проекты не только повышают транзитный потенциал региона, но и еще больше усиливают роль Азербайджана и Грузии в глобальной торговле. На Южном Кавказе формируется новая геополитическая ситуация, в которой сотрудничество Азербайджана и Грузии приобретает особое значение. Обеспечение мира и стабильности в регионе входит в число приоритетов обеих стран. В этом контексте в центре внимания также находится процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Грузия поддерживает этот процесс и заявляет о готовности вносить вклад в развитие диалога и сотрудничества в регионе», — сказал политолог.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Грузией являются образцовой моделью сотрудничества для региона. «Эта модель построена на взаимном уважении, доверии и общих интересах. Политический диалог, экономические связи, энергетические и транспортные проекты составляют основные столпы этого партнерства. Существующая динамика показывает, что в будущем это сотрудничество будет расширяться еще больше. Таким образом, азербайджано-грузинское стратегическое партнерство продолжит играть важную роль в обеспечении стабильности и развития не только двух стран, но и всего региона Южного Кавказа», — добавил А. Гараев.