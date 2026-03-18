Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.

Как сообщает Trend, затем глава государства и первая леди побывали в доме переехавшего в село Бейбалы Гасымова.

После этого Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба.

Глава государства вместе с жителями зажег в селе Ханоба новрузовский костер.

