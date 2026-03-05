Великобритания решительно осуждает любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Сегодняшние удары двух иранских беспилотников по Нахчывану совершенно неприемлемы.

Как сообщает Trend, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в своем посте в социальных сетях.

"Великобритания решительно осуждает любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими в это трудное время. Посольство внимательно следит за развитием событий", - говорится в публикации.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотники, вылетевшие с территории Ирана, упали и взорвались возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!