Первый кинопроект Азербайджана и Кыргызстана вошёл в основную программу фестиваля в Финляндии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый совместный фильм кинематографистов Азербайджана и Кыргызстана "Красные туфли" вошёл в основную конкурсную программу известного европейского кинофестиваля в Тампере, сообщили Trend Life в Cinemedia.

Фестиваль, который уже 56 лет проходит в финском городе Тампере, в этом году состоится с 4 по 8 марта.

Картина рассказывает историю пятилетней Джамал. Она живёт в деревне со своей бабушкой и однажды замечает красные туфли красивой женщины, пришедшей к ним в дом. Услышав, что эта женщина - ее мать, Джамал сталкивается с новыми, незнакомыми, но в то же время родными чувствами.

Короткометражный художественный фильм был создан при участии кыргызского фонда Tartaly и азербайджанской компании Cinemedia. Автор сценария и режиссёр - Алина Байтукова, продюсеры - Айпери Мурадбекова и Нармин Мурадова. Исполнительный продюсер фильма - Тунзаля Бабаева, цветокоррекция - Алиаскер Мирзоев, звукорежиссёр - Надир Махмудов.

Отметим, что фильм "Красные туфли" ранее получил финансовую поддержку, став победителем конкурса "Кинопроекты, которые будут производиться при государственной поддержке" 2025 года, проведённого Агентством кино Азербайджана на стадии постпродакшна.

