Генпрокуратура о сотрудниках аэропорта, пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван

Политика Материалы 5 марта 2026 16:21 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Стали известны имена сотрудников Международного аэропорта Нахчывана, пострадавших в результате атаки иранского беспилотника на терминал аэропорта, сообщает Trend.

Как отмечается в информации Генеральной прокуратуры, сотрудники аэропорта Нахчывана:

- Велиева Рейхана Сабир гызы, 1986 г.р.,

- Зульфугарлы Зульфугар Мамед оглу, 1996 г.р.,

- Аскеров Мехди Матлаб оглу, 1996 г.р.,

а также ожидавший посадки в самолет пассажир Джафаров Асад Видади оглу, 1998 г.р., получили травмы различной степени тяжести.

