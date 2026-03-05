Генпрокуратура о сотрудниках аэропорта, пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена сотрудников Международного аэропорта Нахчывана, пострадавших в результате атаки иранского беспилотника на терминал аэропорта, сообщает Trend.
Как отмечается в информации Генеральной прокуратуры, сотрудники аэропорта Нахчывана:
- Велиева Рейхана Сабир гызы, 1986 г.р.,
- Зульфугарлы Зульфугар Мамед оглу, 1996 г.р.,
- Аскеров Мехди Матлаб оглу, 1996 г.р.,
а также ожидавший посадки в самолет пассажир Джафаров Асад Видади оглу, 1998 г.р., получили травмы различной степени тяжести.