Президент Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне

БАКУ/Trend/ - Сегодня с иранской стороны был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства. Иранское государство подвергло территорию Нахчыванской Автономной Республики обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Подчеркнув, что целями обстрела стали гражданские объекты, глава государства отметил: «Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности».