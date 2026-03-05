ING о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В условиях обострения военной ситуации на Ближнем Востоке рост мировых цен на нефть и золото оказывает краткосрочную поддержку внешним балансам Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, одновременно создавая давление на энергозависимую Армению.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в отчете нидерландской ING Group.

«Каждое устойчивое повышение цен на нефть на $10 за баррель добавляет примерно $6 млрд к годовому объему экспорта Казахстана и $3 млрд к экспорту Азербайджана, что составляет 1,8% и 4% ВВП соответственно», – отмечают аналитики.

С точки зрения бюджета, рост цен на нефть на ту же величину обеспечивает около $1,5 млрд дополнительных доходов от топлива для каждой страны, что составляет 0,5% ВВП Казахстана и 2% ВВП Азербайджана.

Узбекистан получает выгоду от роста цен на золото. «Каждый прирост стоимости золота на $1 000 за унцию приносит стране около $4 млрд экспортной выручки, что эквивалентно 2,7% ВВП», – поясняют эксперты ING.

В нидерландской компании отмечают, что прямые торговые связи стран СНГ с участниками конфликта ограничены, однако зависимость от импорта из ЕС и более широких цепочек поставок, включающих развитые страны, Турцию, Иран и государства Залива, остаётся фактором риска.

«Доля импорта из этих регионов колеблется от 14% от общего объема импорта для Армении до 46% для Азербайджана, что усиливает риски ускорения инфляции на фоне ограниченного потенциала укрепления валют стран СНГ.»

В случае Азербайджана аналитики отмечают положительный эффект: «Укрепление торгового сальдо снимает наши опасения по поводу возможных дефицитов текущего счета или ослабления маната в среднесрочной перспективе. При этом расходы на оборону могут увеличиться из-за близости к Ирану».

Напомним, что 17 февраля после завершения второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном без достижения прогресса США усилили своё присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолётов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. Конкретных договорённостей достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

28 февраля в утренние часы Израиль и США начали военные авиаудары по Ирану.

В результате авиаударов, осуществлённых Израилем и США 28 февраля, погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе ударов были убиты начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета по обороне Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.

5 марта на международный аэропорт Нахчывана совершена дроновая атака.

Один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался на территории аэропорта, другой – вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

В связи с атакой иранских дронов на Нахчыван в министерство здравоохранения Нахчывана поступили обращения от четырех человек.