Выделены средства на ремонтно-реставрационные работы в Джума-мечети в Гяндже - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Выделены средства на проведение ремонтно-реставрационных работ в Джума-мечети в Гяндже.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год, Государственному комитету по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики первоначально выделено 1,6 миллиона манатов на подготовку и реализацию проектно-сметной документации для ремонтно-реставрационных работ в Джума-мечети в Гяндже.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.