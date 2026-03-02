Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Выделены средства на ремонтно-реставрационные работы в Джума-мечети в Гяндже - Распоряжение

Политика Материалы 2 марта 2026 13:35 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Выделены средства на проведение ремонтно-реставрационных работ в Джума-мечети в Гяндже.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год, Государственному комитету по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики первоначально выделено 1,6 миллиона манатов на подготовку и реализацию проектно-сметной документации для ремонтно-реставрационных работ в Джума-мечети в Гяндже.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

