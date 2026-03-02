Гендиректор МАГАТЭ призвал к дипломатии для предотвращения ядерной эскалации в Иране

БАКУ /Trend/ - МАГАТЭ внимательно следит за безопасностью ядерных объектов в Иране и странах Ближнего Востока на фоне недавних военных действий.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении на заседании Совета управляющих.

"Агентство немедленно отреагировало, в соответствии со своим мандатом, сосредоточив внимание на возможных радиологических чрезвычайных ситуациях, вызванных военными действиями", - сказал Гросси.

Он подтвердил, что Центр по инцидентам и аварийным ситуациям (IEC) МАГАТЭ работает, собирая информацию и оценивая ситуацию, несмотря на ограниченные возможности связи, вызванные конфликтом.

По состоянию на сегодняшний день МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации выше обычного фонового уровня в соседних с Ираном странах.

"Что касается состояния ядерных объектов в Иране, на данный момент нет признаков того, что какие-либо ядерные объекты, включая АЭС Бушер, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты топливного цикла, были повреждены или поражены", - отметил Гросси.

Он указал на ОАЭ, Иорданию, Сирию, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман, Катар и Саудовскую Аравию как на страны, потенциально уязвимые к радиологическим рискам.

Гросси призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и сослался на предыдущие резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, подчеркнув, что вооруженные нападения на ядерные объекты должны быть однозначно исключены, так как они могут привести к катастрофическим радиационным выбросам с серьезными последствиями как внутри государства, подвергшегося атаке, так и за его пределами.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул критическую важность возобновления дипломатических усилий и переговоров, отметив, что такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия и сохранить целостность глобальной системы нераспространения.

"Дипломатия сложна, но никогда не невозможна. Это касается и ядерной дипломатии", - сказал он.

Гросси добавил, что МАГАТЭ готово предоставлять технические рекомендации и практическую поддержку государствам-членам в случае любого радиологического выброса.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.