Обсуждены новые возможности сотрудничества в энергетике между Азербайджаном и Молдовой

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Молдовой обсуждены новые возможности сотрудничества в области природного газа и возобновляемой энергии.

Как сообщает Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети «X».

«Накануне заседаний Совета министров мы на встрече с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету оценили новые возможности сотрудничества стран в области природного газа и возобновляемой энергии», - говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлом году министр энергетики Парвиз Шахбазов провёл встречу с делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимиром Болеаном, находившейся с визитом в Азербайджане, на которой состоялся обмен мнениями по вопросам существующего и перспективного сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Были обсуждены шаги по расширению взаимодействия в областях энергоэффективности, продвижения возобновляемых источников энергии и регулирования энергетики. Также было отмечено, что Молдова заинтересована в импорте из Азербайджана нефтепродуктов и природного газа.

Кроме того, на встрече была представлена подробная информация о возможностях инвестиционного сотрудничества в области биоэнергетики и биогаза в Молдове, о действующих «зелёных» мощностях и проводимых аукционах по возобновляемой энергии, а также подчеркнута возможность участия азербайджанских компаний в реализуемых в этих направлениях проектах.