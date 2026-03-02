В Баку обсудили азербайджано-итальянские деловые и инвестиционные связи

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Азербайджан делегации итальянских компаний, представляющих различные сектора экономики и оценивающих возможности сотрудничества на азербайджанском рынке, прошло мероприятие на тему «Азербайджан-Италия: деловые и инвестиционные связи».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ.

Мероприятие было направлено на углубление стратегического инвестиционного партнёрства между двумя странами, установление прямых деловых контактов и создание платформы для устойчивого экономического сотрудничества. В нем приняли участие руководители ряда государственных органов, а также высокопоставленные представители частного сектора, привлечённые при поддержке и координации Агентства по развитию экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

На церемонии открытия выступили исполнительный директор SOFAZ Исрафил Мамедов, заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов и чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и генеральный директор FSI Маурицио Таманьини выступили с презентациями, подробно рассказав о приоритетных направлениях инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

В выступлениях были освещены текущее состояние и перспективы экономических отношений между Азербайджаном и Италией, инвестиционные возможности по приоритетным секторам, благоприятный бизнес-климат и расширение институционального сотрудничества.

В ходе мероприятия участники провели взаимные дискуссии, оценили возможности сотрудничества по конкретным секторам, состоялись двусторонние встречи.

Отметим, что, согласно данным Государственного таможенного комитета, в январе текущего года объём товарооборота между Азербайджаном и Италией составил 1,2 миллиарда долларов.

Согласно информации, это на 203 миллиона долларов, или на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчётный период товарооборот с Италией составил 34,78% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 1-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчётный период.