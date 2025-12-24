Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 24 декабря 2025 12:43 (UTC +04:00)
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - 24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент России поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также региональных вопросах.

