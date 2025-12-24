Религиозные деятели формируют духовные ценности общества - Рамин Мамедов

БАКУ/Trend/ - Религиозные деятели – это не только руководители мест поклонения, но и носители духовных ценностей, оказывающие значительное влияние на формирование в обществе духа здравого смысла.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики Рамин Мамедов в выступлении на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

Председатель комитета заявил, что призыв к совершенствованию духовно-нравственного воспитания особенно актуален в современную эпоху на фоне глобализации, информационного изобилия и размытия ценностей:

«Это не противоречит принципам светской государственности, а, наоборот, дополняет их.

Отмечу, что за прошедший период эта деятельность сопровождалась продуманной идеологической и просветительской работой. Тот факт, что сотни зарегистрированных государством религиозных организаций и различных конфессий действуют в равных условиях, является одним из важных факторов, повышающих демократический и толерантный имидж Азербайджана на международной арене.

Предприняты систематические шаги по продвижению государственно-религиозной модели Азербайджана на международной арене как острова мира, и созданы платформы для тесного сотрудничества с влиятельными аналитическими центрами и международными организациями по всему миру».

