БАКУ/Trend/ - В рамках «Года конституции и суверенитета» в Баку проходит II Форум религиозных деятелей Азербайджана.

Как сообщает Trend, Форум организован с целью продвижения основополагающих конституционных ценностей, таких как секуляризм и свобода совести, прав и обязанностей религиозных деятелей, их профессионального развития, правовых и культурных аспектов государственно-религиозных отношений, а также дальнейшего укрепления многокультурной и толерантной среды в стране.

Форум посвящен теме «Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: секуляризм и свобода совести».

В мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных органов, преподаватели религиозных учебных заведений, теологи и специалисты, а также руководители государственных органов, уполномоченных в религиозной сфере Турции и Узбекистана.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии по следующим темам: «Мультикультуральная система ценностей: правовые и культурные аспекты отношений государства и религии», «Религиозное образование и стратегии просвещения в цифровой информационной среде», «Воспитание молодежи в условиях глобального влияния: современные методы и инновационные подходы» и «Роль религиозных общин в социально-духовном развитии женщин».

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!