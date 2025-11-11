МИД Турции выразил соболезнования Пакистану из-за взрыва в Исламабаде

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Пакистану в связи с взрывом, произошедшим возле здания суда в Исламабаде.

Как сообщает Trend, МИД Турции опубликовал заявление в социальной сети "X".

В заявлении говорится: "Мы решительно осуждаем террористический акт, произошедший сегодня (11 ноября) в столице Пакистана Исламабаде.

Да помилует Аллах погибших в результате инцидента. Мы желаем выздоровления пострадавшим.

Турция солидарна с Пакистаном в борьбе с терроризмом".