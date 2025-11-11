Турция следит за поисково-спасательными операциями - Хакан Фидан

БАКУ/ Trend/ - Турция внимательно отслеживает ход поисково-спасательных операций, связанных с крушением турецкого военного грузового самолета C-130 в Грузии, который возвращался из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в социальной сети «X».

Он выразил соболезнования, сказав: «Да помилует Бог наших шехидов, и я желаю терпения их семьям и близким. Да будет благословен наш дорогой народ».

Отмечается, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 20 военнослужащих.