Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сахиба Гафарова выразила соболезнования Турции

Политика Материалы 11 ноября 2025 20:05 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила соболезнования спикеру Великого Национального Собрания Турции Нуману Куртулмушу в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета, сообщает Trend.

В письме с соболезнованиями Гафарова выразила глубокое потрясение в связи с гибелью военнослужащих на борту самолета ВВС Турции, вылетевшего из Гянджи и потерпевшего крушение на территории Грузии.

Спикер от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса передала глубокие соболезнования спикеру турецкого парламента, его коллегам, семьям и близким погибших, а также братскому народу Турции.

