Азербайджан выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами в Исламабаде и Ване

Политика Материалы 11 ноября 2025 20:36 (UTC +04:00)
Азербайджан выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами в Исламабаде и Ване

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ – Азербайджан глубоко опечален известием о террористических актах, произошедших в пакистанских городах Исламабад и Ван, повлекших за собой многочисленные жертвы и пострадавших.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отмечается в заявлении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что страна полностью солидарна с Пакистаном в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

