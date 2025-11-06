Турция продолжать оставаться рядом с Азербайджаном - Яшар Гюлер

БАКУ /Trend/ - Героические солдаты славной Азербайджанской армии провели доблестную борьбу за освобождение Карабаха от оккупации.

Как передает Trend, об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, выступая на приеме, организованном по случаю отмечаемых в Азербайджане 8 ноября Дня Победы и 9 ноября Дня государственного флага.

Он сказал, что братство между Турцией и Азербайджаном, имеющее глубокие корни и общее наследие прошлого, наполняет смыслом настоящее обеих стран и подтверждает единство в будущем. Гулер добавил, что сила Турции — это сила Азербайджана, а сила Азербайджана - это сила Турции.

"Как и всегда, Турция и сегодня, и завтра будет продолжать оставаться рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе, в деле обеспечения безопасности и благополучии", - отметил министр.