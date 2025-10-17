Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Джейхун Байрамов встретился с гендиректором Центра труда ОИС (ФОТО)

Политика Материалы 17 октября 2025 19:14 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 17 октября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял генерального директора Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азера Байрамова.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались деятельность и планы на будущее недавно созданного Центра труда, одной из специализированных организаций ОИС.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, подготовки ОИС к саммиту и другим мероприятиям высокого уровня, которые пройдут в нашей стране в следующем году.

Министр Джейхун Байрамов отметил тесное сотрудничество, налаженное с организацией. Выражена уверенность в том, что проводимая работа будет способствовать расширению сотрудничества стран-членов в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

