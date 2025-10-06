Азербайджан может рассчитывать на ЕС в дальнейшем продвижении процесса нормализации с Арменией – Марта Кос

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может рассчитывать на Европейский союз в дальнейшем продвижении процесса нормализации с Арменией.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам своего визита в Азербайджан в сентябре.

Кос отметила, что Европейский союз приветствует парафирование текста мирного соглашения в Вашингтоне.

«Это важный шаг на пути к прочному миру и стабильности в регионе. Подписанное и ратифицированное мирное соглашение станет концом прошлых конфликтов и окажет значительное положительное влияние на развитие региона. Оно откроет новую главу мира и стабильности. Ключевым элементом соглашения является обязательство по расширению транспортной и логистической связности. Это не только укрепит связи внутри региона, но и приблизит Европу к Южному Кавказу и Центральной Азии. Азербайджан может рассчитывать на Европейский союз в дальнейшем продвижении процесса нормализации, включая инициативы по возможному трансграничному и региональному сотрудничеству, усилия по примирению и гуманитарные вопросы», - добавила она.