В Азербайджане обнаруженные при разминировании опасные вещества будут передаваться МЧС - Указ

БАКУ /Trend/ - Опасные вещества, обнаруженные при разминировании, будут передаваться в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики от 13 декабря 2024 года № 90-VIIQ "О разминировании" и регулировании некоторых вопросов, связанных с этим".

Согласно указу, опасные вещества, обнаруженные в ходе разминирования, должны быть немедленно переданы в МЧС исполнителем на основании акта, с уведомлением уполномоченного органа заказным почтовым отправлением или в электронном виде.