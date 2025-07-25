БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Словакии Милана Лайчака по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, а также по текущей ситуации в регионе и в мире. Послу была выражена благодарность за усилия, направленные на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в период его деятельности в стране, а также пожелания успехов в дальнейшей деятельности. Подчеркнута важность взаимных визитов и контактов, а также использования механизма политических консультаций для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества. Были особо отмечены встреча лидеров двух стран, состоявшаяся в прошлом году в Азербайджане в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также обмен мнениями между министрами иностранных дел в ходе различных международных мероприятий.

Также была отмечена значимость дальнейшего развития сотрудничества в экономике, торговле, науке, культуре и других сферах, важность продолжения взаимного обмена мнениями и совместной деятельности.

Посол Лайчак поблагодарил за поддержку, оказанную в период его деятельности в Азербайджане, и выразил пожелания еще большего развития азербайджано-словацких отношений.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.