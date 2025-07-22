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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – это сильное государство, занявшее достойное место в системе международных отношений

Политика Материалы 22 июля 2025 20:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – это сильное государство, занявшее достойное место в системе международных отношений
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджанская Республика – это сильное государство, проводящее полностью независимую внешнюю политику, завоевавшее статус политического и экономического центра региона, занявшее достойное место в системе международных отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева представителям медиа по случаю 150-й годовщины создания азербайджанской национальной печати.

В поздравительном послании также отмечается, что современная динамика развития нашей страны способствовала росту веса азербайджанских медиа в общемировой информационной сети, повысила их конкурентоспособность.

«В предстоящий период для дальнейшего укрепления позиций нашей национальной печати в глобальном информационном пространстве ведущую роль будут играть такие факторы, как повышение медиаграмотности, применение самых передовых коммуникационных технологий, реализация эффективной и гибкой коммуникации, повышение активности на социальных медиаплатформах, цифровизация, применение искусственного интеллекта, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями», - подчеркнул Президент Азербайджана в поздравительном послании.

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