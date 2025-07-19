Обсуждены отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - 18 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом в субботу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из существующих отношений стратегического партнерства между двумя странами, возможности расширения двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

"Обсуждены политические, экономические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, основанного на взаимной солидарности, дружбе и братских отношениях, а также подчеркнута важность использования существующих возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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