АБР назвал прогнозы по экономическому росту Азербайджана на 2026–2027 годы

БАКУ/Trend/- Экономический рост Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне 2% на фоне возможного увеличения государственных расходов, сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

В 2027 году рост, как ожидается, замедлится до 1,8%, что связано с прогнозируемым снижением добычи углеводородов.

«Несмотря на ожидаемое увеличение общих государственных расходов, снижение инвестиционных затрат может сдерживать экономический рост. Предполагаемое сокращение добычи нефти, вероятно, нивелирует расширение ненефтяного сектора. В 2026 и 2027 годах рост в секторе услуг прогнозируется на уровне 3,5% и 3,4% соответственно, в сельском хозяйстве — 1,4% и 1%, тогда как промышленность, как ожидается, продемонстрирует умеренное сокращение на 0,2% и 0,1% соответственно», — говорится в последнем отчете АБР.

Согласно анализу банка, экономический рост в стране снизился с 4,1% в 2024 году до 1,4% в 2025 году, главным образом из-за спада в углеводородном секторе.

«Рост в секторе услуг, на который приходится почти 45% ВВП, также замедлился — с 6,4% в 2024 году до 3,1% в 2025 году на фоне ослабления показателей в транспорте, туризме и сфере связи. Промышленное производство сократилось на 0,7% после роста на 2,1% в 2024 году, поскольку добыча нефти снизилась на 4,8%, что было частично компенсировано ростом добычи газа на 0,7%. Строительный сектор сократился на 0,4% после роста на 9,6% в 2024 году. Темпы роста сельского хозяйства замедлились с 1,4% до 0,9%: рост в животноводстве снизился до 0,3%, а в растениеводстве — до 1,5%», — отмечается в отчете.