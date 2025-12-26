Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Тюркский инвестиционный фонд рассматривает TRIPP как потенциальный проект для финансирования (Эксклюзив)

Экономика Материалы 26 декабря 2025 08:20 (UTC +04:00)
Фото: Тюркский инвестиционный фонд

Алёна Павленко
Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд рассматривает "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (Trump Route - TRIPP) как один из потенциальных проектов для инвестиций.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор Тюркского инвестиционного фонда Рамиль Бабаев.

"В среднесрочной перспективе мы сосредоточимся на поиске возможностей для инвестиций в транспортную инфраструктуру, которая соединяет наши страны с глобальными рынками. Среди таких инициатив, которые могут стать проектами для участия фонда, мы видим железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Зангезурский коридор (TRIPP) и другие проекты, направленные на улучшение возможностей Среднего коридора, что способствует региональному процветанию через инвестиции в мультимодальный транспорт", - отметил Р. Бабаев.

Кроме того, он подчеркнул, что фонд привержен поддержке более экологичного будущего и рассматривает инвестиции в проекты в сфере возобновляемой энергетики, а также в инициативы по хранению и транспортировке энергии в регионе.

Отметим, что решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда было принято 11 ноября 2022 года на 9-м саммите ОТГ. Членами фонда являются Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Цель фонда - содействие экономическому развитию государств-членов ОТГ путём расширения региональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Совет управляющих Тюркского инвестиционного фонда установил срок начала финансирования проектов до конца первого квартала 2026 года.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии Президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Один из пунктов документа предусматривает запуск TRIPP для разблокирования региональных коммуникаций.

