Инвестиции в TRIPP станут драйвером экономической интеграции в тюркском регионе - генеральный директор TIF (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Инвестиции в "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (Trump Route - TRIPP) могут способствовать укреплению экономической интеграции в тюркском регионе.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор Тюркского инвестиционного фонда (TIF) Рамиль Бабаев.

"Мы выстраиваем работу в соответствии с приоритетами наших государств-членов, включая Азербайджан и другие тюркские страны. Одной из наиболее стратегически важных инициатив является TRIPP. Этот коридор критически важен, так как обеспечивает прямой доступ из Центральной Азии в Европу через Турцию. Инвестируя в этот маршрут, мы можем существенно снизить транспортные расходы и увеличить объемы торговли между нашими странами, укрепляя экономическую интеграцию в тюркском мире", - отметил он.

Р.Бабаев подчеркнул, что для Азербайджана Карабах остается приоритетом. По его словам, в Карабахе есть несколько банкопригодных секторов и проектов, способных стимулировать рост и развитие региона.

Кроме того, он сообщил, что Фонд изучает проекты в сфере энергетической безопасности страны, чтобы обеспечить стабильные и устойчивые потоки энергии в регионе. Цифровизация таможни также является ключевым направлением работы TIF, так как она позволит оптимизировать торговые процессы, снизить "узкие" места и повысить связность в регионе.

"Через эти инициативы мы стремимся достичь определенных результатов: увеличить торговлю, улучшить инфраструктуру, стимулировать инновации и при этом поддержать долгосрочные стратегические цели наших государств-членов", - подчеркнул Бабаев.

Говоря о более широкой роли TIF, Бабаев отметил, что Фонд является уникальной финансовой организацией, ориентированной на экономическую интеграцию тюркского мира, который демонстрирует устойчивый экономический рост.

"Тюркский инвестиционный фонд - это не просто новая организация. Это фундаментальный сдвиг в том, как наш регион будет строить свое будущее, что отражено в нашем девизе: "Интегрированное тюркское процветание“ (Integrated Turkic Prosperity)", - сказал он.

Генеральный директор добавил, что устойчивые интеграционные процессы требуют не только социально-политического согласования, но и создания прочных экономических связей, что в дальнейшем проявляется в потоках капитала, внутренних и региональных инвестициях, росте торговли, улучшении связности и координации на национальном и региональном уровнях, а также в достижении целей устойчивого развития.

"Тюркский инвестиционный фонд создан для того, чтобы ускорять эти процессы. Связность и развитие внутритюркской торговли - ключевые направления нашей работы, так как они необходимы для создания более сильных экономик и достижения глубокой экономической интеграции. Наша цель - поддерживать укрепление экономических связей между государствами-членами через расширение торговли, улучшение связности и увеличение трансграничных инвестиций. Мы продвигаем приоритетные проекты в тюркском мире, переходя от этапа создания института к этапу его операционного функционирования, и скоро начнем распределять ресурсы", - сказал Р.Бабаев.

Он подчеркнул, что TIF создан для того, чтобы дополнять, а не заменять существующие национальные и международные финансовые механизмы.

"Мы уверены, что благодаря поддержке государств-членов, высокопрофессиональной институциональной базе и продуманной стратегии банкопригодности, Фонд станет надежным партнером для государственных и частных инвесторов, международных финансовых институтов, обеспечит рост капитальных потоков и откроет огромный потенциал роста нашего региона", - отметил генеральный директор.

Бабаев сообщил, что в 2025 году TIF утвердил свои политико-правовые рамки. Особое значение, по его словам, имеет ключевой документ Фонда - инвестиционная политика, разработанная с целью учета разнообразных инвестиционных потребностей и экономических особенностей всех государств-членов.

"Инвестиционная стратегия и начало операций были недавно утверждены Советом управляющих на ежегодном заседании в Бишкеке. Инвестиционная политика TIF теперь является главным ориентиром для определения секторов и проектов, в которые мы инвестируем и которые поддерживаем", - сказал он.

Генеральный директор отметил, что инвестиционные предложения, ориентированные на развитие физической и цифровой инфраструктуры для повышения региональной связности, содействия торговле в тюркском регионе и за его пределами, а также поддержки инклюзивного роста и МСП, будут проходить многоэтапный процесс оценки. Этот процесс также включает продвижение "зеленой" экономики, инноваций и устойчивого развития стран тюркского мира. Кроме того, в рамках оценки будет проводиться всесторонняя проверка и анализ соответствия стратегическим целям TIF.

Он также подчеркнул, что каждое решение о финансировании или инвестиции будет тщательно оцениваться с учетом информации о контрагенте и конкретной транзакции, включая контекст сектора и страны, оценку уязвимости, меры по снижению рисков и формирование согласованного инвестиционного предложения.

"На раннем этапе TIF сознательно создает гибкую и масштабируемую финансовую систему. Наша цель - работать с полным спектром финансовых инструментов по мере развития институциональных возможностей и зрелости рынка. Этот спектр начинается с долговых инструментов через софинансирование вместе с авторитетными институтами развития, что остается основой для формирования банкопригодного инвестиционного портфеля. Со временем мы будем вводить более сложные структурированные кредиты и гибридные инструменты, механизмы совместного распределения рисков и кредитного усиления, а также другие формы инвестиций, соответствующие потребностям финансирования проектов", - сказал он.

Бабаев добавил, что по мере роста институциональной компетенции спектр инвестиций будет расширяться, включая долевые инструменты, особенно для проектов с высоким потенциалом, поддерживающих инновации, рост производительности и региональную интеграцию.

"Мы планируем начать финансирование к концу первого квартала 2026 года. Это очень важное решение для нас, так как оно знаменует переход Фонда от этапа создания к этапу оперативного финансирования", - подчеркнул Бабаев.

Он отметил, что подготовка проектного портфеля продолжается, а финансирование начнется после внедрения операционной системы в 2026 году. Первичные консультации также уже были проведены с рядом региональных и международных финансовых институтов для подготовки к будущим соглашениям о софинансировании.

"Мы будем следовать поэтапному подходу. На первом этапе сосредоточимся на низкорисковых проектах с быстрым и конкретным результатом. По мере расширения будем переходить к более крупным и сложным проектам. Мы стремимся к 2030 году стать полностью развитой инвестиционной платформой и надежной основой для регионального экономического сотрудничества", - сказал он.

Бабаев отметил, что в среднесрочной перспективе Фонд будет искать инвестиционные возможности в транспортной инфраструктуре, соединяющей государства-члены с глобальными рынками.

"Среди таких инициатив, в которых TIF может участвовать: железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Зангезурский коридор (TRIPP) и другие проекты, расширяющие возможности Среднего коридора и поддерживающие региональное процветание через инвестиции в мультимодальный транспорт. Это стратегически важные коридоры для TIF. Мы также намерены поддерживать "зеленое" будущее и рассматривать инвестиции в возобновляемую энергетику, хранение и транспортировку энергии в регионе", - сказал он.

Генеральный директор добавил, что одной из стратегических целей TIF является интеграция современных технологий в повседневную жизнь тюркского региона через поддержку IT, цифровых и инновационных проектов.

"Наша цель - создать благоприятные условия для этих инициатив, стимулируя цифровую трансформацию и конкурентоспособность. Мы поддерживаем повышение глобальной конкурентоспособности тюркских технологических компаний, помогая им масштабироваться и добиваться успеха на международных рынках", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что ключевым приоритетом Фонда является связность, включая развитие цифровой сферы. Фонд стремится к тому, чтобы жители и бизнес государств-членов могли воспользоваться современной цифрой инфраструктураой и технологиями. Поддержка цифровых инструментов, таких как цифровизация таможни, электронная торговля и трансграничные инновационные проекты, поможет сохранить конкурентоспособность экономики и создаст возможности для ее дальнейшего роста.

"Нужно понимать, что без инноваций и современных технологий развитие физической инфраструктуры не принесет достаточного эффекта для достижения наших региональных целей. Например, после изменения глобальной политической динамики в 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. По данным Всемирного банка за ноябрь 2023 года, при соответствующем уровне инвестиций этот объем к 2030 году может почти утроиться - до 11 млн тонн", - сказал он.

Бабаев подчеркнул, что ТМТМ стал важным маршрутом не только для повышения гибкости глобальных торговых путей, но и для развития партнерства между региональными странами, такими как Казахстан, Азербайджан и Турция.

"Государства-члены TIF сосредоточены на развитии связности, но также необходимо активно продвигать цифровизацию процессов, таможни и всей сопутствующей инфраструктуры. Развитие технологических инноваций и цифровой трансформации - ключевой приоритет TIF. Наша инициатива по внедрению современных технологий в тюркском регионе будет иметь стратегическое значение: от укрепления цифровой финансовой доступности и стимулирования роста цифровых экономик до расширения доступа к электронным правительственным услугам и платформам цифровой торговли, делая процессы более эффективными и доступными", - сказал он.

Кроме того, говоря о планах по увеличению уставного капитала Фонда, Р.Бабаев сообщил, что текущий авторизованный капитал TIF составляет 600 миллионов долларов и планируется его дальнейший рост.

"Наши государства-члены дали твердые обязательства, и на этом фундаменте мы будем расширять ресурсы через партнерство с другими участниками. В течение следующих пяти лет, после формирования солидного проектного портфеля, мы планируем нарастить капитал через увеличение доли участия и выход на международные рынки капитала. С более сильными ресурсами мы сможем софинансировать крупные стратегические проекты и создать больше возможностей для привлечения новых инвесторов", - сказал он.

Бабаев добавил, что с ростом капитала Фонда значительно увеличится его способность к кредитованию и инвестициям.

"В течение ближайших десяти лет мы ожидаем роста трансграничной торговли, увеличения инвестиций и улучшения связности в тюркском регионе. TIF будет активно участвовать в этом процессе, мобилизуя международных партнеров, финансируя крупные проекты и помогая государствам-членам укреплять глобальную конкурентоспособность. Мы строим партнерства с международными финансовыми институтами, правительствами и частными инвесторами. Наша цель - использовать капитал фонда для привлечения дополнительных средств на проекты, снижение рисков для партнеров и привлечение новых инвестиций в приоритетные направления", - подчеркнул он.